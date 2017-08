Equo Bio, un successo solare

Il 40% dei prodotti equosolidali confezionati (e la totalità dei freschi) sono bio. In Italia sono ormai quasi 3.200 gli iper ed i supermercati, i market, i negozi e le botteghe, specializzati e non, che distribuiscono prodotti del commercio equo e solidale realizzati con metodo biologico. Banane, caffè, zucchero, tè, succo d'arancia, cioccolata "eticamente corretti" - per citare solo i prodotti più noti realizzati nel Sud del mondo in modo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed ambientale - stanno sposando l'agricoltura biologica e fanno il loro ingresso nelle più grandi catene di supermarket. A fotografare l'avanzata nella grande distribuzione del "tandem bio&equo" sono TransFair/Fairtrade, il marchio di garanzia del Commercio equo e solidale, e ICEA (Istituto per la certificazione etica e ambientale), il principale organismo italiano di certificazione dei prodotti biologici. ICEA, nelle scorse settimane, ha fatto il proprio ingresso nel consorzio TransFair/Fairtrade, che raccoglie organizzazioni come le Acli, l'Arci, Mani Tese, Save the children, Unicef, Movimondo, Movimento consumatori, Associazione Consumatori. "L'obiettivo - dichiara il presidente dell'ICEA, Nino Paparella - è riuscire a premiare le iniziative a forte valenza etica e sociale: dalla certificazione dei prodotti etici a quella della responsabilità sociale all'interno dell'organizzazione produttiva e commerciale, fino alla certificazione di iniziative di grande impatto etico-ambientale promosse dalle aziende a vantaggio di organizzazioni esterne". In definitiva, ha spiegato Paparella, il tentativo di ICEA è quello di riuscire a integrare le diverse certificazioni emesse e la certificazione etica, ad esempio sostenendo progetti come il SASA (Social Accountability in Sustinable Agriculture), che punta a integrare in un unico modello quattro differenti schemi di certificativi riferibili alla responsabilità ambientale (agricoltura biologica) e a quella sociale (SA 8000 e commercio equo). Il marchio TransFair compare sui prodotti di 340 organizzazioni di agricoltori che rappresentano 400 mila aziende e circa 1 milione di famiglie di lavoratori in 39 paesi dell'Africa, dell'Asia e dell'America Latina. Oggi in Italia i prodotti equo-solidali sono distribuiti in 4.000 punti vendita, compresi i supermercati e i negozi convenzionali. Il consumo di prodotti equi certificati è passato dai 3 milioni di euro del 1995 ai 7 milioni raggiunti nel 2002, con una crescita media annua del 20 per cento, ed i licenziatari del marchio hanno toccato quota 25. Solo nel primo semestre del 2003 le banane importate a condizioni equosolidali ammontano a 400 tonnellate (questo prodotto si avvia diventare il primo per volume di vendite). A livello internazionale, tutti i produttori aderenti a Flo (Fair Trade Labelling Organisations, il coordinamento internazionale dei marchi di garanzia, che unisce TransFair ed altri 16 marchi che operano in Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone) fanno produzione integrata e sono stimolati a convertirsi al biologico. "Realizzare prodotti biologici nel Sud del mondo - ha dichiarato Paolo Pastore, direttore di TransFair Italia - significa sottrarre i produttori dalla dipendenza dalle multinazionali della chimica agricola, assicurando loro maggiore libertà. E al tempo stesso è il modo migliore per garantire davvero ai consumatori la qualità dei prodotti". È vero che nei paesi in via di sviluppo il rischio di contaminazioni da fitofarmaci e anticrittogamici è estrememamente forte: l'uso di prodotti velenosi in questi paesi è a volte indiscriminato, in assenza di controlli, e si ripercuote sulla salute dei lavoratori e nel rischio di prodotti malsani e di noi acquirenti finali. Il commercio equosolidale, sposando il biologico, contribuisce ad uno sviluppo sostenibile offrendo migliori condizioni di scambio, assicurando i diritti dei produttori e dei lavoratori svantaggiati, specialmente nel Sud del Mondo. Una catena di supermarket ha lanciato, prima in Italia, una campagna pubblicitaria sul tema della doppia certificazione: "Regala un sorriso", ed è di pochi giorni fa la notizia dell'ultimo prodotto equo&bio in arrivo in Italia, un caffè distribuito con una proivate label: secondo la catena di alimentari bio, è "il primo di una serie di importanti iniziative per diffondere sempre di più il commercio equo e per offrire l'opportunità ai propri consumatori di acquistare un prodotto che rispetta l'ambiente,i diritti dei lavoratorie promuove la solidarietà". Non è poco, in una tazzina di caffè. Stefano Carnazzi