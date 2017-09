“Equopark 2005?: a Milano, Idroscalo in festa (solidale!)

Una grande festa del commercio equo e solidale di Milano e provincia, per costruire rapporti più equi tra Nord e Sud del mondo. Alimentari e artigianato dal Sud del mondo, mostre, concerti, spettacoli, animazione. Si parte venerdì 20 maggio, con lo spettacolo di Enrico Bertolino "Milano e dintorni profili e contorni". Da 15 anni il commercio equo e solidale offre ai consumatori del Nord e ai piccoli produttori del Sud la possibilità di un commercio alternativo a quello tradizionale, più rispettoso della dignità dei lavoratori, dell'ambiente e del diritto all'informazione dei consumatori. Questo grazie ad alcuni importanti criteri: la costruzione di relazioni commerciali durature, basate sul rispetto e la fiducia reciproci; il riconoscimento del diritto dei produttori a un prezzo equo che consenta loro di vivere dignitosamente; l'aiuto all'autosviluppo economico e sociale delle comunità produttrici; il rispetto dell'ambiente; l'informazione al consumatore sulla storia dei prodotti, sulla filiera produttiva e distributiva e sugli squilibri del mercato internazionale. Acquistare un prodotto del commercio equo e solidale significa contribuire con un piccolo gesto quotidiano a cambiare le regole inique del mercato internazionale e costruire una nuova economia di dignità e giustizia. L?Assessorato alla cooperazione internazionale e all?Idroscalo della Provincia di Milano testimonia ancora una volta il proprio impegno a favore dello sviluppo di una cultura di pace, solidarietà e cooperazione con i paesi in via di sviluppo e considera il commercio equo solidale un?opportunità per veicolare questi valori. ?Siamo lieti di organizzare questa iniziativa con le realtà del commercio equo e solidale del nostro territorio.? ? afferma l?Assessora Irma Dioli ? ? Riteniamo infatti che lo sviluppo di una cultura etica del consumo possa favorire una maggiore equità nei rapporti tra Nord e Sud del mondo? Sono circa 15 le organizzazioni di commercio equo e solidale attive a Milano e provincia che partecipano all'evento con stand, vendita di alimentari e artigianato equi, musica, animazione per bambini e iniziative culturali. Tra gli eventi in programma, le danze aborigene dei Doonoch Dancers e lo spettacolo teatrale "Gente come uno" della compagnia italo-argentina Alma Rosè. Info: Giovanna Salvini presso Cooperativa Chicomendes Tel. 02 54107745 int. 210 Comunicato Stampa