Erbe amiche della dismenorrea

La dismenorrea è un disturbo abbastanza frequente che compare all'inizio del flusso mestruale e in qualche caso può permanere per tutta la durata del ciclo. Si manifesta con dolori all'addome e alla schiena, che spesso si irradiano fino alla parte superiore delle cosce e all'osso sacro, ed è dovuta principalmente alle contrazioni dell'utero. In alcuni casi è molto dolorosa e costringe le donne che ne soffrono ad assumere pesanti antidolorifici. Ma è possibile arginare il problema in modo "naturale"? Da un lato ci aiuta l'alimentazione. Possiamo assumere: - frutta e verdura, in particolare lattuga, limoni, noci, carote, cavoli e cavolfiori; - semi, germe di grano, polline; - pesce, cereali integrali, legumi; - sono suggeriti pasti leggeri ricchi di carboidrati e a basso contenuto di grassi; - secondo alcuni studi, integrare la dieta con olio di enoreca e di borragine, riduce i dolori nel 60-70% dei casi. Sono inoltre da limitare tè, caffè, sale, bevande ricche di caffeina e bevande a base di cola e sono da eliminare gli alcolici. Le erbe, inoltre, ci servono per ottenere tisane antispasmodiche. Ad esempio: - Achillea millefolium (herba) 35g - Capsella bursa-pastoris (herba) 20g - Melissa officinalis (folia) 35g - Equisetum arvense (herba) 10g Si usa, di questa miscela, il 5% per tazza (quindi 5 grammi, equivalenti a un paio di cucchiai), da bere 3 volte al dì. E' bene iniziare la terapia una decina di giorni prima del ciclo e continuare per tutta la durata delle mestruazioni. Chiara Boracchi