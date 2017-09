Erbe e spezie. Come sceglierle, come conservarle

Le erbe aromatiche possono essere acquistate fresche al mercato, ma devono essere consumate in pochi giorni. Più facile è acquistarle essiccate, ma questo causa la perdita di alcune proprietà e caratteristiche. Una valida alternativa è crescere in un vaso sul balcone, o per i più fortunati in un fazzoletto di terra del giardino, quelle che vengono usate più di frequente e raccoglierne al momento la quantità necessaria. Per essiccare le erbe da sé, bisogna raccoglierle quando la pianta è all'inizio della fioritura e farle seccare raccolte in mazzetti e appese a testa in giù in una camera ben ventilata. Per quanto riguarda le spezie, vengono tutte comunemente vendute già pronte per l'uso: disidratate e macinate. Erbe essiccate e spezie vanno conservate in contenitori a chiusura ermetica, preferibilmente di vetro scuro, in luoghi protetti dal calore e dalla luce diretta del sole. Se le avete raccolte voi, oppure la confezione in cui le avete acquistate è priva di data di scadenza, sappiate che vanno sostituite quando l'aroma è svanito e il colore modificato. Basilico, prezzemolo, erba cipollina, maggiorana e timo possono essere surgelate: questo implica che vengano acquistate o raccolte fresche, lavate e asciugate per bene, mondate delle parti non commestibili, chiuse negli appositi sacchetti per la congelazione domestica, non senza apporre la data di surgelamento, e consumate entro tre mesi. Un'altra possibilità è inoltre quella di fare uso degli oli essenziali, sostanze odorose e volatili che contengono la più elevata concentrazione possibile dei principi attivi delle piante da cui sono estratti. Gli oli essenziali vengono danneggiati dalla luce, dal calore e dall'ossigeno e vanno quindi conservati accuratamente nelle bottigliette di vetro marrone in cui vengono venduti. Vanno tenuti ben chiusi e a temperature non inferiori ai 5° e non superiori ai 30°. Moltissimi degli ingredienti utilizzati nelle ricette possono essere acquistati nelle botteghe di commercio equo e solidale. Per sapere quali sono le più comode e vicine a ciascuno di voi, potete consultare i siti internet indicati nel capitolo "indirizzi utili" oppure telefonare all'Associazione Botteghe del Mondo. I prodotti del commercio equo e solidale sono a mio parere preferibili non solo per i metodi di coltivazione naturale utilizzati per ottenerli, ma anche per l'eticità dei progetti di sostegno a comunità e cooperative di contadini dei paesi svantaggiati. Tutte le spezie (compreso il preparato per il vin brulé), il miele e lo zucchero di canna, il cacao (e diversi tipi di ottimo cioccolato), il cous cous, i funghi secchi, i ceci e i fagioli neri, il riso thay, i vari tipi di pasta alla quinoa, le mandorle e gli anacardi, l'uvetta, le banane, il cocco in scaglie, il mango e la papaya essiccati, tè e caffè per tutti i gusti... il burro di karitè e il guaranà vi aspettano insieme a bellissime opere di artigianato provenienti da tutto il mondo. Per gli altri ingredienti, consiglio l'uso di alimenti da coltura biologica, possibilmente certificata, privi di organismi geneticamente modificati (che riportino la dicitura ogm free). Suggerisco inoltre di preferire, quando possibile, lo zucchero di canna o il miele allo zucchero bianco, l'olio extravergine d'oliva al burro e l'aceto di mele all'aceto di vino. È inoltre sempre meglio, anche in termini di resa, usare il cucchiaio di legno per amalgamare i composti. Quanto all'uso del mortaio, quelli in legno sono bellissimi da vedere, soprattutto quelli in legno d'ulivo, ma purtroppo rimangono impregnati dell'aroma e del colore di ciò che vi si pesta per primo. Onde evitare di dover acquistare un mortaio per ogni preparato, è meglio utilizzare mortai in pietra o marmo, che una volta lavati tornano come nuovi! Indietro