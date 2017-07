Erica Mou. Parte il tour per il nuovo disco “E'”

La giovane cantautrice Erica Mou presenta il 24 marzo in prima assoluta a Bari, al Teatro Forma, il suo spettacolo musicale, prodotto con il sostegno di Puglia Sounds. Il tour di Erica Mou prosegue sabato 26 marzo alla Casa Elizia di Pisticci (Matera), domenica 27 marzo alle Officine Cantelmo di Lecce e lunedì 18 aprile a Milano, alla Salumeria della Musica, per il programma 'Rock Files' in diretta su LifeGate Radio. Ad accompagnarla sul palco MajiKer, alias Matthew Ker, arrangiatore dell'album. Uscito nei giorni scorsi, il disco è prodotto dall'islandese Valgeir Sigurðsson, già collaboratore di Bjork. 'È' racchiude la grande tradizione della canzone d'autore italiana contaminata da influenze folk-rock con una marcata apertura internazionale data proprio dall'intervento di Sigurðsson e di Ker. Sono 11 brani autobiografici, scritti da Erica stessa, che mettono in luce le sue qualità compositive e vocali, e una bonus track, Don't Stop, cover dello storico brano dei Fletwood Mac e colonna sonora del nuovo spot istituzionale Eni. Nell'album è incluso anche il brano 'Oltre', scelto per accompagnare i titoli di coda del film di Roberta Torre "I baci mai dati" (in uscita nelle sale il 29 aprile), pellicola accolta con 10 minuti di applausi in sala all'ultima mostra del cinema di Venezia e unico film italiano al Sundance Film Festival di Robert Redford. Erica Mou sarà impegnata anche in una serie di showcase alla FNAC: Roma (17 aprile), Milano (18 aprile), Torino (19 aprile), Genova (20 aprile), Verona (21 aprile) e Firenze (22 aprile).