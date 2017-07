Ernesto Che Guevara, comandante (Radio Fandango, 2007) – AA VV

Ernesto Che Guevara, comandante (Radio Fandango, 2007) - AA VV Nel primo 14 canzoni, italiane e latinoamericane (tranne un'eccezione), che testimoniano quanto il Che abbia colpito la gente, e gli artisti. Si parte con la classica Hasta Siempre, di Carlos Puebla, si passa a Guccini, il cantautore cubano Silvio Rodríguez, Daniele Silvestri, ecc. Tra i brani più toccanti uno di Roberto Vecchioni, che immagina una lettera scritta dal Che alla madre, ed una di Sergio Endrigo, composta sull'onda emotiva della notizia della fucilazione di Guevara. Ricco anche il libretto che accompagna il cd. Per chi è ancora affascinato dal mito del guerrigliero dell'America Latina. O per chi pur non essendolo non ha pregiudizi.