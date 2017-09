Ernestomeda passa al fotovoltaico

Ernestomeda, marchio italiano conosciuto in tutto il mondo per le proprie cucine, ha inaugurato in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente un impianto fotovoltaico che renderà energeticamente autosufficiente l'intera azienda.



L'impianto ha visto la sua realizzazione durante la sistemazione del tetto dell'azienda, dove è stato sostituito l'eternit con pannelli isolanti e 16 mila metri quadri di pannelli fotovoltaici, pari ad una potenza installata di 1,2 MW.



Grazie a questo impianto l'energia prodotta sarà pari a 1.360.000 KWh annuali, evitando 518 tonnelate di emissioni di CO2, pari a quelle che potrebbero essere assorbite da 93.800 alberi. L'energia in eccesso invece sarà ceduta per sopperire alle esigenze di 207 famiglie nelle aree limitrofe.



"Il nuovo impianto fotovoltaico è per noi motivo di grande soddisfazione - ha spiegato Alberto Scavolini, Amministratore Delegato dell'azienda - e rientra nel nostro progetto ecologico 'EMvironment: Ernestomeda per l'ambiente'. Un percorso importante questo, con il quale cerchiamo passo dopo passo di accrescere il nostro lato ecosostenibile, partendo dal miglioramento dei processi aziendali per arrivare a rendere minimo l'impatto sull'ambiente".



L'azienda ha infatti ottenuto anche la certificazione per il sistema di gestione ambientale. E per raggiungere questo obiettivo controlla costantemente i propri consumi energetici, l'inquinamento acustico, le emissioni in atmosfera, la gestione dei rifiuti e i deflussi delle acque di scarico.



L'impianto realizzato da Energy Resources utilizzando moduli fotovoltaici Q.Cells prodotti in Germania, permetterà inoltre di ridurre la temperatura interna dell'edificio nei mesi freddi e di tagliare le spese di condizionamento nei mesi caldi: la superficie dei pannelli è infatti in grado di ridurre l'impatto degli agenti atmosferici e di minimizzare la dispersione termica.