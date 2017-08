Esame del medico tibetano attraverso la vista

Lo squilibrio dei tre umori si osserva attraverso: Esame della pelle Nei disordini di Vento, la pelle appare secca, arida, screpolata e i capelli sono secchi, come elettrizzati. Nei disordini dovuti alla Bile, la pelle è asciutta, calda, oleosa a volte pruriginosa e i capelli tendono ad essere unti. La pelle pallida, fredda e a volte gonfia è tipica dei disordini di Flemma. Esame della lingua La lingua rispecchia la funzione e il metabolismo dei vari organi interni che occupano spazi determinati (la punta della lingua rispecchia la funzionalità del cuore, i lati la cistifellea e il fegato) e informano sulla funzione degli stessi. Nelle malattie dovute alla Bile (ad esempio la febbre), la lingua ha una patina giallastra, secca; il paziente lamenta un sapore amaro in bocca e l'alito è fetido. Esame delle vene degli occhi Nell'esame degli occhi si prendono in considerazione, le vene della parte superiore del globo oculare che rispecchiano lo stato circolatorio dei vari organi. Delle vene si osservano il tragitto che con le sue tortuosità rispecchia i vari problemi subiti nel tempo dal paziente, il colore che indica anemia o problemi circolatori e lo spessore che può indirizzarci verso un' ipertensione o una congestione sempre a livello dell'organo corrispondente. Esame delle orecchie Anche in questo caso a ogni zona corrisponde un organo. I bambini soffrono molto frequentemente di affezioni delle vie respiratorie come si può notare quasi sempre che le vene della parte superiore dell'orecchio destro sono spesse e turgide. Via via che l'affezione viene curata, le vene riprendono il loro aspetto roseo. Esame dell'urina L'urina è una delle scorie più importanti che indica lo stato funzionale dei vari organi e non solo la funzione renale. L'urina esaminata è la prima urina del mattino. Dell'urina si esamina: il colore, il vapore, l'odore, la schiuma, il sedimento. L'urina del paziente che gode di buona salute è chiara come il "burro fuso", limpida con bolle medie e contiene un sedimento leggermente denso. Anche il sedimento dell'urina è molto importante:un sedimento simile alla sabbia orienta verso disturbi renali, l'urina torbida rispecchia un problema polmonare. Pasang Yonten Arya