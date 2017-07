Esce il primo Greatest Hits di Seasick Steve

Quando si chiede a Steven Gene Wold perché si faccia chiamare Seasick Steve, molto semplicemente lui risponde "perché soffro sempre di mal di mare". Classe1941, ha debuttato discograficamente nel 2004 alla veneranda età di 63 anni, ha una lunga barba grigia e si autodefinisce "hobo", termine che si riferisce alla sottocultura dei senza fissa dimora americani. Vagabondi che, soprattutto tra la fine dell' '800 e l'inizio del '900, si spostavano da uno stato all'altro dell'America settentrionale saltando al volo sui treni merci per non pagare il biglietto. Viaggiatori quasi mitologici che, come scrisse Jack Kerouac, uno degli esponenti più conosciuti del "movimento", avevano "due orologi che non si possono comprare da Tiffany: il sole e la luna". La vita di Seasick Steve è degna di un bluesman che si rispetti: nasce a Oakland (California) ma lascia la casa della madre all'età di 13 anni per fuggire a un patrigno violento che, in un impeto di rabbia, lo aveva letteralmente buttato giù dalla finestra. In fuga approda nello stato del Missisipi, patria della musica blues, nei pressi di quella Clarksdale dove Robert Johnson vendette la sua anima al diavolo, dove nacque Sam Cooke e la grande Bessie Smith morì dopo un incidente in auto sulla Highway 61. Vive vagabondando e frequentando luoghi dove solo un barbone si rifugerebbe. L'amico Sherman Cooper gli regala una chitarra con tre corde che aveva appesa al muro come decorazione. Quando la moglie Elisabetta lo vede per la prima volta gli dice: "Quella chitarra ti renderà famoso". Steve giura a lei e all'amico che non avrebbe mai aggiunto un'altra corda alla chitarra e che avrebbe girato il mondo raccontando quella storia. E così fece. Nel 1973 abbandona la vita della strada sebbene continui a viaggiare e a spostarsi: anche se è stato sposato con la sua seconda moglie per 27 anni, Steve non è mai riuscito a mettere radici in un luogo preciso: lui stesso afferma di aver vissuto insieme alla moglie in 59 case diverse. Negli ultimi 35 anni ha lavorato nel mondo della musica come musicista o ingegnere del suono, e quando, alla fine degli anni ottanta, ha vissuto nelle vicinanze di Seattle, ha anche contribuito a produrre alcuni album dell'epoca grunge. Nonostante Steve abbia da sempre stazionato nelle città più "musicali" degli Stati Uniti, è nella città norvegese di Notodden, dove si trovava sette anni fa, che comincia a registrare un numero cospicuo di canzoni. Dopo essere stato colto da un infarto si allontana dal mondo della musica, ma ormai le sue canzoni sono in rete. Nel 2006 Seasick Steve riceve una telefonata dalla BBC, che lo invita a partecipare al seguitissimo show serale di Jools Holland. Dopo quell'apparizione Steve incomincia a suonare nei più prestigiosi festival europei, scala le classifiche di tutto il mondo (soprattutto quelle inglesi) e nel 2007 vince il premio della rivista Mojo come miglior artista "emergente". Dopo cinque album (i primi due usciti per l'etichetta indipendente Bronzerat Records, gli ultimi tre per la Warner), il 14 novembre è pronto a uscire con un lavoro che raccoglie venti dei suoi migliori successi. Musica che affonda le sue radici nel blues più ruvido e, come lui stesso ha definito "suono rozzo e di base. In un certo senso vecchio, puzzolente e punk".