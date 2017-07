Esce ¡ Released !

Che molti artisti musicali siano in prima linea nel supportare le organizzazioni no profit internazionali che si occupano di pubblica utilità e che la musica sia un ottimo veicolo per la sensibilizzazione nei confronti delle problematiche sociali è un dato di fatto. Una delle più grandi operazioni di questo genere nella storia della musica è senza dubbio stata quella di Human Rights Now!: un tour mondiale organizzato da molti artisti nel 1988 per celebrare il quarantesimo anniversario della costituzione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e raccogliere fondi per l'organizzazione Amnesty International. Durato ben sei settimane, il tour presentò 20 date in tutto il mondo (arrivando anche in Italia nella città di Torino) al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti umani e coinvolse alcuni fra i più grandi nomi della musica internazionale: da Bruce Springsteen e la E Street Band a Sting, da Peter Gabriel a Tracy Chapman e Youssou N'dour e molti altri. Ora Amnesty International, per celebrare i ventincinque anni di quel tour, ha reso disponibile sul mercato uno straordinario confanetto con le registrazioni audio e video di tutti gli eventi musicali promossi dall'organizzazione tra il 1986 e il 1998, fra i quali il tour americano A conspiracy of hope dell''86, l'Human rights now! stesso, il concerto del 1990 An embrace of hope in Cile e le celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della Dichiarazione Mondiale dei Diritti dell'Uomo tenutesi a Parigi nel 1998. Ovviamente i proventi della vendita saranno devoluti per sovvenzionare gli svariati progetti umanitari portati avanti da Amnesty International e la raccolta, che si intitola ¡ Released !, si prospetta davvero interessante: oltre alle registrazioni di oltre dodici ore di musica dal vivo di (tra gli altri) Lou Reed, Bruce Springsteen ma anche Sting, Sinead O'Connor, Jackson Browne, Jimmy Page & Robert Plans e Radiohead, ci saranno anche contenuti extra per oltre cinque ore di filmati dietro le quinte e interviste, alcune delle quali ad oggi inedite. In particolare ci sono delle immagini che sembrano già essere diventate un cult: si tratta di un video registrato in occasione del tour americano A conspiracy of hope del 1986 ai quali presero parte U2, Sting, Bryan Adams, Peter Gabriel, Lou Reed, Joan Baez, Neville Brothers e Police. Una sera, in un bar di un hotel di Atlanta, alcuni degli artisti impegnati nel tour si fecero imprestare gli strumenti da una band locale che stava suonando cover dei Beatles e improvvisarono una grandiosa jam session. Bono, The Edge, Larry Mullen Jr., Fuzzbee Morse (chitarrista di Lou Reed), Larry Klein (bassista di Gabriel) e Manuel Katchè - batterista francese che ha collaborato con Sting, Joe Satriani, Dire Straits e altri - insieme sul palco; e a filmarli… Peter Gabriel. Martin Lewis, scrittore, giornalista, produttore, comico nonché storico collaboratore dei Amnesty International, si è occupato in prima persona di assemblare la raccolta e a tale proposito ha affermato: "Quando stavo mettendo insieme la collezione per il dvd ho chiamato Peter e gli ho chiesto di queste registrazioni. Mi ha detto 'la mia videocamera è stata rubata e ho perso la maggior parte delle cassette. Devono essermene rimaste poche. Ma, Martin, era 27 anni fa! (…) Una volta visto il filmato mi chiedevo cosa stessero suonando. Se una qualche ignota b-side, ma Morse mi assicurò che Bono stava improvvisando le parole, in modo del tutto libero. Prima faceva così nel processo creativo, poi ci tirava dentro altre canzoni come SweetJane o Satisfaction". Sulla raccolta Lewis ha anche aggiunto: "Questi concerti hanno aperto nuovi spazi, incitando il pubblico al coinvolgimento e unendo in modo creativo dedizione alla causa e intrattenimento. E' stato un onore lavorare con artisti come Sting, Bruce, Bono e Peter per preparare questo cofanetto".