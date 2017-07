Esiodo

T'ami l'augusta Demetra dalla bella corona, e di ciò che occorre per vivere t'empia il granaio. Fame sempre è compagna dell'uomo pigro; e uomini e dèi hanno in odio chi, inoperoso, vive ai fuchi senz'arma somigliante nell'indole, i quali la fatica dell'api consumano in ozio, mangiando; a te sia caro occuparti di opere adatte perché del cibo nella sua stagione raccolto ti si empia il granaio. Grazie al lavoro gli uomini hanno grandi armenti e son ricchi, e lavorando sarai molto più caro agli dèi e anche agli uomini... Quando le Pleiadi sorgono, figlie di Atlante, la mietitura incomincia; l'aratura al loro tramonto; esse infatti quaranta notti e quaranta giorni stanno nascoste, poi, volgendosi l'anno, appaion dapprima quando è il momento di affilare gli arnesi. Questa dei campi è la legge, sia per quelli che nei pressi del mare hanno la loro dimora, sia per coloro che in valli profonde, lontano dal mare ondoso, nella grassa pianura hanno la casa; semina nudo, ara nudo, nudo mieti, se alla giusta stagione tu vuoi tutti compiere i lavori di Demetra; perché ogni frutto cresca alla sua stagione, e perché non accada che dopo, in preda al bisogno, tu mendicante vada alle case degli altri senza a ottenere. Così anche ora sei venuto da me; ma io non ti darò altro né altro ti aggiungerò; lavora, Perse sciocco, i lavori che come destino agli uomini han dato gli dèi; perché mai, coi figli e la moglie, dolente nel cuore, tu abbia a cercar di che vivere presso i vicini, e loro di te non si curino. Due volte e anche tre potrai pure riuscire, ma se ancora arrechi molestia a otterrai e vano sarà il tuo molto parlare: inutile solo di parole saziarsi. Ma io ti esorto: pensa a pagare i debiti tuoi e a trovare un riparo alla fame. Prima di tutto una casa, una donna e un bue da lavoro; ma una donna comprata, non sposata, che possa seguire i tuoi buoi; prepara gli arnesi dentro la casa tutti, adatti, perché tu non debba chiederli ad altri, e se quello rifiuta tu privo ne resti, la stagione opportuna trascorre e il tuo lavoro è perduto. Non rimandare mai a a domani, o a dopodomani, perché chi fugge il lavoro non empie il granaio, né chi lo rimanda; la solerzia favorisce l'opera tua; chi sempre rimanda si trova a combattere contro disgrazie.

- Esiodo Opere e giorni,2. Il calendario agricolo