Esmeralda Expedition, attraverso il Sudamerica senza motore

Un giovane uomo, da solo, attraverso il Sudamerica. Un piacentino di 35 anni, Francesco Magistrali, si è da poco messo in viaggio partendo da Ushuaia, la città più a Sud del mondo, per arrivare alle foci del mitico Rio delle Amazzoni. Con che mezzi? Esclusivamente con il solo uso delle sue forze, ovvero in bicicletta, a piedi e in canoa. L'attraversata del Sudamerica diventa eco e senza l'uso di mezzi motorizzati.

Evidentemente...mappe locali poco precise. Dopo 8 ore contro vento mancano ancora 20km a Cullen ma...mi ospitano in http://t.co/LXg2dlhMXq — EsmeraldaExpedition (@EExpedition) 28 Marzo 2014