Esperimenti di gusto

Esperimenti di gusto, ma ciò non significa che possa consumare qualsiasi cibo; d'altronde nemmeno un adulto può farlo, se vuole nutrirsi in modo corretto. In realtà avere a che fare con un bambino piccolo offre ai genitori l'opportunità di rivedere le proprie abitudini alimentari e di correggere gli errori più comuni. Da questa età in poi un'alimentazione variata e senza particolari esclusioni può avere anche un significato educativo. La libera variabilità qualitativa e quantitativa nella scelta dei cibi è auspicabile, ricordando che il modo di nutrirsi è sempre frutto di un percorso individuale. Dal primo al terzo anno di vita è sempre la gradualità al centro dell'evoluzione alimentare del bambino. I nuovi alimenti devono essere proposti uno alla volta, per verificarne sia la gradibilità sia la tollerabilità. La presentazione di nuovi alimenti dovrebbe mirare, più che alla novità, ad ampliare la scelta e a diversificare il menu quotidiano. L'ingresso all'asilo segna una svolta decisa in campo alimentare. Il cibo diventa opportunità di socializzazione e la refezione, della scuola materna prima e di quella elementare poi, un importante luogo di confronto a partire dal gusto. In compagnia dei coetanei, i bambini inappetenti possono trasformarsi e mangiare di tutto: i genitori devono rallegrarsene e non commettere l'errore di insistere perché facciano lo stesso anche a casa. Per quanto concerne la quota calorica giornaliera, è sufficiente controllarla solo in presenza di determinate condizioni, ad esempio nei bambini che non crescono o crescono poco, eccessivamente magri o grassi, con disturbi digestivi, diabete, e così via. In circostanze normali, esiste un ampio margine nel consumo calorico giornaliero, senza per questo incorrere in alcun inconveniente. Giulia Fulghesu Psicologa e dietista