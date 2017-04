Estate in linea con le erbe

La stagione in cui sentiamo più forte l'esigenza di riacquistare una buona forma fisica è sicuramente l'estate. Le ragioni per cui si tende ad accumulare peso sono molteplici da persona a persona, e sono spesso legate alle proprie abitudini di vita. Sedentarietà, alimentazione sbilanciata, intolleranze, fattori genetici, metabolici o psicologici sono fra le cause più comuni. Un regime alimentare bilanciato sulle proprie esigenze è sicuramente un punto di partenza importante, esattamente come un po' di sano movimento, praticamente d'obbligo per rimettere in moto le energie sopite.

Una alimentazione per restare in linea

La natura ci aiuta a restare in linea

Piante depurative

Le bacche di Açai