Marcos Valle – Estatica

Marcos Valle - Estatica Bossanovista di seconda generazione sulle orme di Gilberto e Jobim, Marcos Valle ha viaggiato intorno al mondo modificando col tempo il suo stile, mischiandolo col rock, interpretando musica brasiliana, soul e funk con un approccio orchestrale frutto dell'educazione classica. Il nuovo album riassume la carriera di oltre mezzo secolo di sperimentatore sonoro: ci sono il funk, l'orchestra, il jazz, la bossa nova, l'elettronica. Il giallo dorato della copertina e la sua immagine stilizzata con la chioma bionda fluente fanno pensare al calore e al colore della sua musica. Solare, luminoso e incredibilmente bello, Estática è un percorso all'indietro in cui l'artista ricrea classici come Vamos sambar e Baião maracatu, così come li avrebbe scritti il Valle ventunenne della celebre Samba de verão (Summer Samba). I 15 brani suonano come una suite musicale in cui si inseriscono 3 intermezzi (1995, 1985 e 1975), evocazione delle epoche in cui Valle rilegge la bossa in chiave elettronica. Joe Davis della Far Out gli concede di usare un'orchestra che arricchisce l'album di quell'allure cinematografica caratteristica degli anni '60/70. Gli arrangiamenti sono dello stesso Valle, con la collaborazione per fiati e archi del trombettista Jessé Sadoc. Marcos Valle, molto più dei suoi contemporanei brasiliani, riesce a stare al passo coi tempi. Attualizza suoni vintage e atmosfere di un tempo, rendendoli fruibili a un pubblico più ampio. Arianna Conforto