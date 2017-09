Ecco la nuova etichetta del bio

Con il 1° luglio entra in vigore la nuova etichettatura del biologico europeo. Il nuovo logo europeo è una foglia stilizzata composta da stelle bianche su sfondo verde. Vantaggi. Il logo appare più evidente, si staglia maggiormente e con chiarezza su ogni sfondo. La sua scelta è avvenuta nell'ambito di un contest europeo. Svantaggi. Non è molto appealing, non richiama alcunché di alimentare o di appetitoso: le foglie verdi tipicamente non sono edibili. La tonalità di verde scelta è troppo acida. Ulteriori novità positive. In più i prodotti dovranno indicare "Agricoltura UE", nel caso gli ingredienti siano tutti provenienti dal territorio europeo, e "Agricoltua Non UE", nel caso in cui siano importati da paesi extracomunitari (ma pur sempre bio). Quando invece il prodotto è fatto con ingredienti misti, l'etichetta reca "Agricoltura Ue/Non Ue". Stando così le cose, da oggi i prodotti biologici commercializzati in tutta Europa rappresenteranno l'unico settore agroalimentare in cui è obbligatorio indicare la provenienza di tutte le materie prime, di ogni ingrediente. Ancor più nel dettaglio, nel caso in cui tutte le materie prime del prodotto provengano dallo stesso paese è possibile sostituire la dicitura "Agricoltura Ue", con quella della nazione, a rafforzare il messaggio di chiarezza sull'origine. Si potrà così acquistare con tutta serenità prodotti bio italiani al 100%, laddove si vedrà la dicitura "Italia" insieme al nuovo logo Ue. In ogni caso, ancora per due anni sarà tranquillamente possibile vedere in commercio i prodotti con il vecchio logo bio Ue (una spiga di grano su sfondo blu), con le etichette stampate prima dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione. Queste e altre indicazioni utili sono contenute nel Documento per facilitare la comprensione e l'attuazione dell'etichettatura nei prodotti biologici all'interno dell'Unione Europea, un'agile pdf che l'Associazione Italiana Agricoltura Biologica ha prodotto in questa occasione, contenente le linee guida per orientarsi col nuovo regolamento.