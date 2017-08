I consigli per accogliere un cucciolo in casa nel modo giusto

L'accoglienza di un cucciolo in casa è un’esperienza bellissima. Ma ci sono domande e questioni che, di volta in volta, andrebbero poste al suo allevatore o al veterinario di fiducia. Uno degli argomenti principali (e controversi, per quel che riguarda consigli e soluzioni) nelle “puppy class” — i corsi di educazione dedicati ai cuccioli — è quello legato all’educazione igienica del nuovo arrivato. "Nella realtà — spiegano gli educatori del Centro cinofilo amici di Gedeone — il problema potrebbe essere meno gravoso da risolvere di quanto non sia nella maggior parte dei casi. Generalmente, infatti, se nelle primissime fasi dell’educazione del cucciolo non vengono commessi grossi errori, il cucciolo dovrebbe apprendere il comportamento eliminatorio corretto entro i primi tre mesi dall’adozione. In natura, infatti, è l’istinto che detta al cucciolo che è più conveniente sporcare lontano dal luogo dove si dorme o si mangia per evidenti motivi sia di prevenzione di malattia, sia di sopravvivenza pura e semplice".

