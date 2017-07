Ettore Sottsass, il designer anticonformista in mostra al Vitra design museum

Ettore Sottsass è stato uno dei protagonisti più importanti della storia del design italiano, figura di spicco e maestro molto amato dai giovani per la sua personalità ribelle, trasgressiva e libera, ma anche per il suo lato poetico e spirituale, capace di andare alla radice delle cose e di non fermarsi mai ai risultati acquisiti. La sua vita professionale iniziata negli anni Cinquanta è stata un continuo percorso di sperimentazione e innovazione come racconta la mostra Rebel and poet, dal 14 luglio al 29 settembre al Schaudepot temporary space del Vitra design museum di Weil am Rhein in Germania, al confine con la città di Basilea, uno dei musei di design più importanti del mondo.

Chi era Ettore Sottsass

Sperimentatore e innovatore

Il movimento Memphis

Rebel and poet, la mostra

