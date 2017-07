Ettore Giuradei – La Repubblica del Sole

«La Repubblica del sole ci sarà per forza. Scomparirà la vergogna e la vita scoprirà finalmente il suo senso di gioco, d'assoluta perdizione nel piacere del pensiero e dell'azione». Con queste parole da profeta visionario Ettore Giuradei dà alla luce il suo terzo disco da solista, dieci canzoni che si scostano dal modello teatral-caposseliano delle origini - ricordiamo soprattutto Panciastorie del 2006 (Premio Nuova Canzone d'Autore al M.E.I.) ed Era che così del 2008 - per abbracciare uno stile più eterogeneo, che ricorda il pop raffinato di Pacifico, Samuele Bersani o Tiromancino. La particolarità di Giuradei rispetto ai suoi illustri colleghi è forse una più esplicita aderenza letteraria, celebrata anche nel videoclip che accompagna il singolo che dà il titolo all'album, dove il cantautore bresciano, rimboccate le maniche della camicia, dissotterra le tombe di Pier Paolo Pasolini, Federico Fellini, Giorgio Gaber, Rino Gaetano e di molti altri personaggi storici dello spettacolo, come a scoprire le coordinate geografiche del suo "credo" artistico e spirituale. Tra i pezzi migliori, oltre all'accattivante title track, segnaliamo Strega, la scanzonata Piedi alati, l'intensa 4 matrimoni e la quasi deandreiana Paese, mentre Sbatton le finestre e Macchinina cocaina sono più legate alle suggestioni del passato. Una menzione particolare va alle musiche e agli arrangiamenti, molto ricchi e curati, non a caso affidati al fratello Marco, storico e fidato collaboratore, e alla sapiente produzione artistica di Paolo Iafelice (De André, Capossela, Pacifico). Il disco è prodotto dai fratelli Giuradei, Alessandro Cesqui e Davide Danesi. Vanna Lovato