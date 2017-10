Evento Fuori Salone: Transitions II – Light on the Move

Siamo all'esordio mondiale della seconda edizione di Transitions - Light on the Move. Un'ampia area, una nuova location, ambienti illuminati per far brillare, oggi, il futuro da abitare. Parte da qui il lungo tour europeo 2007 dell'evento Philips Lighting. La scintilla scocca proprio nella città che in questo periodo - in concomitanza con il Salone del Mobile - diventa la capitale europea del design, Milano. Transitions II - Light On The Move è un 'Evento Fuori Salone' pensato per svelare "un paesaggio di più di venti container con fantastiche architetture di luce nate dalla visione di architetti e designer di fama mondiale che propongono otto spettacolari installazioni a tema, realizzate con le più innovative soluzioni di illuminazione". Oltre alle installazioni progettate dagli architetti, per la seconda edizione di Transitions sono stati realizzati cinque nuovi container che mostrano i trend futuri ed attuali della luce e le nuove scoperte scientifiche nell?ambito illuminazione. I container di Transitions nascono dal concept creativo di:

? Henning Larsens Tegnestue ? Copenhagen, Danimarca ? Architecture Studio and Grandeur Nature ? Parigi, Francia ? BDP ? Londra, Gran Bretagna ? Fabio Novembre ? Milano, Italia ? ONL ? Rotterdam, Olanda ? Lichtkunstlicht ? Berlino, Germania ? Treusch architecture ? Vienna, Austria ? Mansilla + Tuñón Arquitectos ? Madrid, Spania

thanks to Lorella Primavera e Paola Lazzarotto