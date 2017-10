Evergreen, il design sostenibile e bello

Immaginate di osservare i tetti di Londra da una nuvola di bolle trasparenti, sospese a un'altezza da capogiro sopra due torri in maglia metallica e rivestite di pixel digitali che ricevono informazioni da ogni parte del mondo. Immaginate, soprattutto, che queste bolle siano in grado di autoalimentarsi, trasformando in energia il passaggio di chi le percorre a piedi o in bicicletta.

Il design sostenibile rende gli oggetti evergreen

Immagine di copertina: primo piano dell'installazione The Cloud a Londra. ©www.carloratti.com