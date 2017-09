Expo Energy , una ricetta per il trasporto pulito

Si è recentemente svolta all'interno del quartiere fieristico di Modena una interessante mostra dal titolo: Expo Energy Convention. Dal punto di vista della tecnologia applicata al mondo dei trasporti, durante la mostra, si è puntato principalmente a illustrare l'impiego dell'idrogeno attraverso l'utilizzo delle celle a combustibile. Una cella a combustibile è un sistema statico che non avendo componenti in movimento risulta essere silenziosa, in più può raggiungere livelli di efficienza fino a due volte e mezzo superiori rispetto a quelli di un motore a combustione interna. Gli unici prodotti che vengono da essa generati sono elettricità, calore e acqua distillata, quindi zero emissioni nocive. Uno dei limiti principali riscontrati a questa tecnologia è nella produzione di idrogeno che risulta essere ancora troppo costosa, tre volte più del petrolio. La maggior parte delle celle a combustibile ora in sperimentazione, vengono infatti alimentate a metano, biogas e gasolio. Ma la sfida è molto aperta tanto più che nel 2020, la Comunità Europea prevede che il 30% delle auto sarà alimentata da idrogeno. Alessandro Marchetti Tricamo responsabile testata giornalistica online www.ecotrasporti.it