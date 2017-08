ExpoBici 2010. Arrivano le elettriche

La bicicletta elettrica entra di gran carriera nel panorama delle due ruote. Chiamata dagli addetti al settore "a pedalata assistita", perché il motore elettrico si attiva solo quando si inizia a pedalare, sta conquistando gli amanti della bici, ma non solo. Molte sono le amministrazioni cittadine che stanno progettando un servizio di bike-sharing mettendo a disposizione proprio questi veicoli, ormai sempre più tecnologici. Durante la terza edizione di ExpoBici, la fiera internazionale dedicata al mondo delle due ruote, molte sono state le aziende che hanno presentato prototipi ma anche veicoli già pronti per la commercializzazione, la maggior parti di questi Made in Italy. L'Italia infatti, con una produzione pari a 2.585.000 pezzi nel 2009, è il primo produttore di bici in Europa, davanti alla Germania. Ecco la Top Five selezionata per voi: Il top della gamma Realizzata da Italwin, questa bici elettrica è un tributo al mitico Cucciolo, il piccolo motore italiano capostipite della produzione Ducati. Dal telaio in alluminio e dalle rifiniture vintage, contiene la batteria fornita da Panasonic nel profilo posteriore, tanto che a prima vista sembra un bici normale. Con un'autonomia che va dai 36 ai 60 km, è impreziosita con sella, manopole e borsellino Brooks, storica azienda inglese, che realizza accessori in cuoi lavorati a mano. D'epoca. La pieghevole Genio è costruita e distribuita da Green Spark, azienda veronese che si occupa da sempre di mobilità elettrica. È la più potente tra le bici elettriche pieghevoli e può essere trasportata facilmente su qualsiasi veicolo. Può affrontare salite fino al 20% di pendenza con un minimo sforzo. L'azienda la fornisce con una tessera magnetica personalizzata, sia per l'accensione, che per la manuntenzione. Ideale per le vacanze. New Style Questa due ruote dal design accattivante è stata studiata ad hoc per i giovani cittadini. Premiata con il prestigioso Eurobike Award, è dotata di un nuovo tipo di batteria agli ioni di Litio e Polimeri, che promette più durata e maggiori prestazioni. Eagle TranzX è riccha in tecnologia è personalizzabile nei colori e si è già imposta nel mercato europeo conquistando Francia, Germania, Regno Unito e Paesi Bassi. Futuristica. La sportiva E-Sportster della Scott, è studiata per chi vuole pedalare in ogni situazione, sia per puro divertimento che per andare al lavoro. Creata in collabarazione con Bosch, possiede un telaio e una forcella che permettono di montare e smontare facilmente parafango, portapacchi e cavalletto. La batteria si ricarica in poco più di due ore, con una durata che va dai 18 ai 44 km. È dotata di un piccolo pannello di controllo che permette di regolare tutte le impostazioni della bici. Da provare. Dedicata alle donne Una bici superlusso, con un telaio realizzato in lega leggera di alluminio. Possiede un cambio Shimano a 7 velocità, reggisella ammortizzato e sellino confortevole. Dotata di batteria Litio-Polimeri, promette un'autonomia di percorso assistito di ben 65 km. Elegante.