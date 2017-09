Fa’ la cosa giusta! 2008

Dal cibo ai vestiti, dalla casa alle vacanze, centinaia di proposte e soluzioni concrete per ?vivere sostenibile? Al via a Milano, dall'11 al 13 aprile in Fieramilanocity, la quinta edizione nazionale di Fa' la cosa giusta!, la più importante fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili in Italia, organizzata da Terre di mezzo, giornale ed editore di strada. 17mila mq ospiteranno 500 espositori, tra produttori locali, cooperative sociali, botteghe del commercio equo, ong e agricoltori biologici. Dai cibi tipici agli ortaggi sani, dai vestiti ai gioielli, dalle associazioni ai gruppi di acquisto solidale, dalle vacanze al tempo libero, ogni stand metterà in mostra una sfida: provare a vivere, produrre e consumare consapevolmente, cercando di coniugare l'economia con la solidarietà, la qualità dei prodotti con la tutela dell'ambiente, il benessere privato con quello collettivo. E per il 2008 una novità: la sezione speciale "dire, fare...Abitare" Ogni anno la fiera è dedicata ad un tema attorno al quale si articolano e si sviluppano la sezione espositiva e il progetto culturale. Il tema scelto per quest'anno è l'abitare sostenibile, dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Dall'arredamento ecologico alla riduzione dei consumi fino alle fonti di energia pulita (La Casa); dalle cooperative di abitanti al cohousing fino ai condomini solidali, come vivere insieme all'insegna dell'integrazione e della socialità (La Città); dalle associazioni ai centri di ricerca, esperienze concrete di progettazione del territorio nell'interesse pubblico (La Comunità) Le 15 aree tematiche Energie rinnovabili, Risparmio energetico, Bio-edilizia, Riuso e riciclo, Mobilità sostenibile, Pace e partecipazione, Finanza etica, Turismo responsabile, Cooperazione sociale, Commercio equo e solidale, Software libero e information technology etica, Agricoltura biologica e a Km zero, Editoria e promozione culturale, Eco-prodotti, Formazione e comunicazione. Programma culturale Come ogni anno accanto alla mostra-mercato, dibattiti e incontri con teorici e attori dell'economia solidale, percorsi studiati per gli studenti e momenti di intrattenimento (concerti, spettacoli di teatro, cabaret dal vivo, giocoleria per bambini). Una fiera con i numeri Le scorse edizioni testimoniano un crescente interesse per l'economia solidale. Fa' la cosa giusta! 2007 a Milano ha registrato infatti oltre 27mila visitatori, 420 espositori e una sessantina di convegni e incontri. Anche il primo appuntamento piemontese, svoltosi a Torino lo scorso novembre, è stato un successo, con quasi 20mila ingressi. Nello scorso anno sono state organizzate ben quattro edizioni di Fa' la cosa giusta!: Milano, Trento, Parma e Torino. A Milano dal 11 al 13 aprile - in Fieramilanocity pad. 7 e 8 - Porta Eginardo - Viale Eginardo. Apertura al pubblico dalle 9 alle 20.30 venerdì 11, dalle 10 alle 24 sabato 12, e dalle 10 alle 18 domenica 13. Ingresso con il catalogo (4 euro) A cura di www.falacosagiusta.org