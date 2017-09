Qui si facevano sigarette. Ora si fanno batterie al litio di ultima generazione

Dalle sigarette all'energia rinnovabile. Succede negli Stati Uniti, dove Alevo, produttore svizzero di sistemi di accumulo, ha annunciato di aver acquistato dalla Philip Morris, per ben 68,5 milioni di dollari, l'ex impianto per la produzione di sigarette di Concord, in Carolina del Nord.

Il nuovo sito produttivo VIP © AlevoGroup

Il sistema di accumulo ©AlevoGroup