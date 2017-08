Facciamo la nanna, insonnia infantile

L'insonnia, stando a recenti ricerche, deriverebbe solo in parte dallo stress: a dormire bene si impara quando siamo bambini, dai nostri genitori o dalle persone che ci accudiscono. Secondo il dottor Eduard Estivill, che dirige a Barcellona un noto centro in cui vengono trattati i disturbi del sonno, chi ha sofferto di insonnia da piccolo continuerà ad avere problemi anche da adulto, magari sotto forma di sonnambulismo, incubi, e risvegli frequenti. Ecco allora l'importanza di alcune piccole regole, da applicare fin dai primi mesi di vita del piccolo. Tenendo conto che un lattante si sveglia naturalmente dalle cinque alle otto volte per notte, quando ciò accade si aspetta di trovare la stessa situazione che ha percepito prima di addormentarsi. Di conseguenza le cose da non fare per farlo addormentare sono: