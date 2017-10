Facciamo luce sul Festivalbar

Festivalbar L?estate è cominciata due giorni prima, quest?anno. La sera del 19 giugno ha aperto la nuova edizione del Festivalbar nella bella cornice di piazza Duomo a Milano, poi a Catania e Verona per registrare le sei puntate trasmesse sulla rete giovane di Mediaset fino alla diretta ?finale? del 7 settembre nella magnifica Arena scaligera. La rassegna estiva ideata da Vittorio Salvetti e oggi guidata con personalità dal figlio Andrea ha sempre un gran seguito. Gli artisti ? diversamente da San Remo ? spasimano per andarci, e le canzoni diventano le più ascoltate, ballate (e acquistate) dell?estate. ?Io adoro il Festivalbar. È una delle compilation che acquisto ogni anno, le conservo dagli anni 70, prima i dischi, poi le cassette, adesso i cd... solo che dovrebbero costare un po' meno!? si legge sui blog. Il restyling Dopo un?annata segnata da ascolti freddini, complici la concorrenza dei Mondiali di Germania e una programmazione forse troppo diluita (9 puntate), s?è concentrata, intensificata, rinnovata. A partire dai conduttori, il vj (Enrico Silvestrin), la bella (Elisabetta Canalis), la jena (Giulio Golia). Si è puntato molto sul cast: Zucchero, Pino Daniele, Elisa, Biagio Antonacci solo per dirne i primi, e star internazionali, Macy Gray, Dolores O?Riordan, Avril Lavigne? Come aveva sottolineato Luca Tiraboschi, direttore di Italia Uno, ?vogliamo che ogni puntata sia come un evento a sé?. L?interattività ?Il Festivalbar è interattivo ? ha spiegato Andrea Salvetti ? con una comunicazione a due vie con il pubblico, sia quello in piazza, la cui voce è affidata al microfono di Giulio Golia, sia quello da casa, per esprimere il proprio gradimento sulle hits. Per la prima volta l?evento sbarca poi su My Space, You Tube e sul portale Yahoo!Musica, e con la chat live con gli artisti del cast?. Ed è stato record. In concomitanza col ritorno in tv del Festivalbar, oltre 476.000 visitatori unici si sono collegati con www.festivalbar.it solo nel primo mese (fonte Nielsen), con un incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del +77%. Ottimo risultato anche per le pagine viste che hanno sfiorato i 5.000.000 (+ 47% rispettoa giugno 2006)! Ottima l?accoglienza anche per la sezione ?Life?, voluta da Salvetti e dedicata alle tematiche sociali, commercio equosolidale, turismo responsabile, volontariato e consumo sostenibile. Rinnovamento e rinnovabili » Festivalbar 2007 è a Impatto Zero Il dato relativo ai kg di CO2 emessi è 15.669 e, più interessante, la superficie boschiva necessaria per la compensazione è pari a 20.218 mq in Costa Rica. » Tutta la musica a energia rinnovabile L'impegno di Festivalbar 2007 verso l'ambiente, però, non finisce qui. Anche per questa edizione tutta la macchina organizzativa è alimentata utilizzando esclusivamente energia pulita, energia da fonti rinnovabili fornita da LifeGate Energy. » Note al sole e note al vento Una lunga serie di festival e di manifestazioni musicali si stanno svolgendo all?insegna dell?ambiente e del rispetto della natura, dalla catena mondiale di concerti LiveEarth di Al Gore e Kevin Wall del 7 luglio agli italiania Sonica ?07, ?Celebrating Nature?, al Parco delle Cinque Terre, e Powerstock, alla prima edizione ad Abanella all?interno di un parco eolico.