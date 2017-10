Facciamoci le pere!

Esistono più di cinquemila varietà di pere. In Italia abbiamo anche l'Igp "pera dell'Emilia Romagna" (Abate Fetel, Decana del comizio, Conference Kaiser, William e William Rossa), che cresce nelle province di Modena, Ferrara, Bologna, Reggio Emilia e Ravenna. Di stagione adesso sono l'Abate, polpa dolce e forma allungata, la Kaiser, polpa bianca e profumata, buccia color ruggine, la Decana del Comizio, grossa tondeggiante più adatta per la cottura, la Conference, dolce e succosa. La pera è mineralizzante e rinfrescante, ricca di pectine preziose per tenere a bada il colesterolo. In cucina, si è guadagnata un posto di prim'ordine tra gli ingredienti di sfiziosi dessert (al forno ricoperta di cioccolato fuso è strepitosa!) e saporite torte rustiche. Ma il tradizionale abbinamento "salato" con i formaggi piccanti non ha a da invidiare ai dolci più raffinati: la cultura contadina, ancora una volta, insegna. I frutti migliori sono quelli con il picciolo ben attaccato e la polpa leggermente cedevole al tatto: segno che hanno raggiunto la piena maturazione. Si consumano maturi: sono più digeribili e non gonfiano lo stomaco. In frigorifero si conservano per 5-6 giorni in un sacchetto di carta, con l'accortezza di lasciarli almeno mezza giornata a temperatura ambiente, prima del consumo. Paola Magni