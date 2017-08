Fair Trade: parla Vandana Shiva

Un mercato parallelo aperto per oltre 5 milioni di piccoli produttori in Africa, Asia e America Latina, una vendita globale di prodotti che ha toccato nel 2002 i 400 milioni di dollari, 30 milioni di dollari di reddito in piu' nelle tasche di produttori e lavoratori del sud del mondo, 250 milioni di dollari di prodotti comprati dagli scaffali dei negozi tradizionali. Il commercio equo e solidale mondiale lancia da Cancun una sfida al Wto: e' possibile aprire nuovi mercati solo a partire dal diritto di tutti i popoli a un salario giusto e alla sovranita' alimentare. All'interno della Feria Mexicana di Cancun, la Fair Trade Fair, prima Fiera internazionale del commercio equo affida il proprio messaggio a due testimonial d'eccezione: l'ecologista indiana Vandana Shiva e il premio nobel Rigoberta Menchu. "Un'esperienza attraverso la quale e' possibile capire che le green room del Wto servono a proteggere la dittatura delle grandi corporations - ha attaccato Vandana Shiva - mentre solo il commercio equo e' capace di difendere i nostri agricoltori, le nostre comunita' e la biodiversità". Vandana Shiva lascia che siano i numeri a parlare: "mentre la retorica del Wto afferma di voler offrire ai Paesi più poveri occasioni di mercato, negli ultimi 5 anni gli utili degli agricoltori del mio Paese si sono dimezzati. Le esportazioni di Tè sono passate da 220 miliardi di chilogrammi a 120 miliardi di chilogrammi, mentre importiamo 3mila tonnellate di prodotti agricoli in piu'. Nelle esportazioni di semi oleosi abbiamo perso 25 miliardi di rupie, nelle patate 50 miliardi, nel riso 300 miliardi, 300 miliardi nella farina. Da quando il Wto ha cominciato a imporre le proprie regole - ha continuato Vandana Shiva - i prezzi dei prodotti agricoli sono crollati". Da Cancun, fonte campagnawto.splinder.it