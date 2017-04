Fanghi antistress e cure termali

Passare una settimana ad occuparsi solo del proprio corpo e dei suoi ritmi, in un ambiente gradevole e rilassato, sembrerebbe l'unico, vero segreto antistress della terapia termale. In realtà, grazie alla loro alta concentrazione di elementi minerali, i bagni e i fanghi termali agiscono direttamente sull'equilibrio neuro-psichico, ricaricando il paziente degli oligoelementi necessari. Particolarmente indicate, in proposito, sono le acque ricche di calcio e magnesio.

Dove trovare le cure antistress coi fanghi