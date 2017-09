Pesticidi: 25 milioni di persone avvelenate ogni anno

Il 50% dei pesticidi attualmente in uso può essere evitato senza danni alla produzione alimentare mondiale. Nel rapporto "scia tossica" presentato a Giacarta, la Fao dichiara che ammontano a 25 milioni le persone avvelenate dai pesticidi ogni anno. L'80% dei casi di avvelenamento si riscontra nei paesi in via di sviluppo, dove i controlli sanitari e legislativi sono minori. L'indagine Fao si è concentrata soprattutto sui pesticidi più a rischio per la salute, quelli vietati nella maggior parte dei paesi industrializzati ma prodotti con nomi diversi da quelli proibiti e venduti liberamente nei paesi in via di sviluppo. Per la prima volta anche le aziende produttrici sono state chiamate in causa per le tante irregolarità: mancanza delle date di scadenza e confezionamento, avvertenze inaccessibili perché scritte in lingua straniera, marketing troppo aggressivo.