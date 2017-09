Far fluire l’energia nei meridiani

Secondo la medicina cinese l'organismo possiede un'energia vitale che ne garantisce il benessere, la quale scorre liberamente come l'acqua di un fiume all'interno dei meridiani, canali energetici non visibili dal punto di vista anatomico, che percorrono tutto il corpo. I meridiani sono disposti in modo simmetrico. Dodici si trovano nella parte sinistra del corpo, dodici in quella destra, sia interiormente che posteriormente. Al loro interno circolano due tipi di energia: lo Yang iperattivo, caldo, espressione del principio maschile e lo Yin ipoattivo, freddo, manifestazione del principio femminile. L'organismo è in salute e armonia quando queste due energie sono in equilibrio e scorrono liberamente nei meridiani. Se, invece, per qualche motivo il loro flusso viene bloccato, si possono determinare eccessi o carenze energetiche che danno origine alla malattia. Per evitare l'aggravarsi della malattia e per guarire, bisogna quindi ristabilire l'equilibrio energetico. Uno dei metodi a disposizione è proprio l'agopuntura. Liu Qin Medico agopuntore