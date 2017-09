Pratica Shiatsu, per stare bene

Sono ormai molti anni, più di venti, che studio e pratico Shiatsu. Mi ha sempre stupito come anche chi "fa", l'operatore o terapeuta (shiatsuka in giapponese), viva una sensazione estesa di benessere. Estesa perché pervade sia il corpo che la mente. Ho provato a spiegarmi come mai, che cosa accade all'insieme di corpo, mente e spirito di tori (colui che sa e fa Shiatsu) mentre pratica con un ricevente. Farò una breve premessa: come in tutte le attività corporee è necessario un po' di tempo dedicato ad un corretto esercizio e ad una costante ripetizione delle forme-base (kata) per dare modo al proprio corpo di abituarsi a posture sì naturali ma non familiari. Dopo potremo "gustare" pienamente l'essere nello Shiatsu. Distendiamo la colonna vertebrale, "l'antenna" che contiene midollo e nervi spinali, rilassiamo le spalle, lasciamo andare l'addome, liberiamo il diaframma e la parte bassa della cassa toracica, estendiamo il collo, lo sguardo è in avanti ma non si fissa su qualcosa in particolare...così ci appoggiamo, completamente. Ci appoggiamo su una zona del corpo di uke (colui che, di solito sdraiato, riceve il trattamento) senza trattenere, sospesa, alcuna parte di noi...semplicemente ci appoggiamo; semplicemente non facciamo a. Non spingiamo né ci sforziamo: siamo. Il respiro nello shiatsuka esperto fluisce naturalmente: senza sforzo è libero di andare e venire, come è nella natura dell'aria e del vento. Non è controllato; il respiro va' e ritorna, nutre e crea percezione e consapevolezza. Scorre. I movimenti sono armoniosi e morbidi: non ci sono spigoli ma rotondità e flessibilità; il loro ritmo varia a seconda delle tecniche, delle posizioni, delle variazioni del respiro e dell'energia vitale di uke. E poi c'è il contatto continuo, attraverso il tocco, tra i due: un sostegno ed un appoggio in un rapporto intenso, profondo, oltre le parole. Si crea un'armonia tra due viventi. Dedicare totalmente, in quei cinquanta o sessanta minuti del trattamento, l'attenzione, il pensiero, le percezioni, il nostro corpo con i suoi movimenti a ciò che stiamo facendo produce uno stato di unità e integrazione dell'intero nostro essere, una non-separazione in noi come shiatsuka. E questo crea benessere, rigenerazione ed energia. Auguro a tutti di poter fare quest'esperienza. Pietro De Domenico Operatore e Insegnante Shiatsu