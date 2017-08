Farinata con i cavoli

100 g. di foglie di cavolo toscano 100 g. di verza 50 g. di purea di fagioli cannellini 20 g. di fagioli cannellini lessati 1 carota 1 gambo di sedano 1 cipolla 300 g. di farina gialla 1,5 l. di brodo vegetale salvia, rosmarino 2 spicchi d'aglio 2 pomodori olio extra vergine di oliva sale Preparazione Mondare e lavare tutte le verdure. In una casseruola dai bordi alti far appassire la cipolla, uno spicchio d'aglio, la salvia, dopodiché aggiungere le verdure tagliate, salarle e farle stufare per una decina di minuti. Pepare e aggiungere il brodo caldo. Cuocere a fuoco bassissimo per almeno due ore. Nel frattempo tagliuzzare i pomodori e lo spicchio d'aglio rimasto e far saltare il tutto in una pentolino con olio e rosmarino. Aggiungere allo stufato di cavolo la purea di fagioli, i fagioli interi e il sugo di pomodoro. Aggiungere la farina gialla "a pioggia" e far cuocere ancora 1 ora, sempre a fuoco basso e mescolando con costanza. A fine cottura condire con olio extra vergine di oliva a crudo. Varianti Gli amanti del piccante possono condirla a crudo con un olio aromatizzato al peperoncino e aggiungere cipolla rossa cruda, tagliata sottile, a fine cottura. Notizie e consigli La farinata di cavoli si serve calda ma è ottima anche fredda o ripassata al forno giusto il tempo che si formi una crosticina croccante sulla sua superficie.