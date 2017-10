Farmaco acqua: come Kneipp insegna

Per merito di Sebastian Kneipp è stata riscoperta un'importante e antica forma terapeutica, da lui stesso migliorata con numerose innovazioni, alle quali si ispirano tuttora e in tutto il mondo molti stabilimenti di idroterapia. Giovane seminarista, Kneipp contrasse una tubercolosi che l'avrebbe portato, secondo la diagnosi di tutti i medici consultati, a morte sicura e in poco tempo. Non volle rassegnarsi e alla ricerca di una cura efficace consultò testi antichi sui diversi approcci terapeutici alla ricerca. Fu così che scoprì l'esistenza di una tradizione millenaria, presente in quasi tutte le culture e popolazioni: l'idroterapia. Sperimentò, guarì e ... continuò entusiasta la sua ricerca in questo campo. Grazie a lui la tecnica idroterapica si è molto addolcita: non solo applicazioni fredde e complete, ma anche tiepide e calde e di estensioni ridotte. É stato Kneipp, infatti, a scoprire il cosiddetto principio degli stimoli: più quest'ultimo è blando, più è efficace, soprattutto nelle persone di costituzione delicata. Per tutta la vita il parroco Kneipp si impegnò a lenire le ferite dell'anima e del corpo delle molte migliaia di persone che si rivolsero a lui per ricevere un consiglio. Le applicazioni idroterapiche da lui tramandate sono circa 160, accompagnate da numerosi consigli dietetici e fitoterapici, perché già a quel tempo c'era bisogno di raccomandare una vita più vicina alla natura! Ritroviamo alcune tecniche caratteristiche presenti in tutte le cliniche che si ispirano a Kneipp.