Farmaco antidepressivo libero in America anche per i bambini.

La Food and Drug Administration ha autorizzato l'uso del farmaco antidepressivo, il Prozac, per curare la depressione dei bambini americani. Secondo l'agenzia americana Associated Press, nonostante mancassero le autorizzazioni ufficiali, alcuni psichiatri statunitensi da tempo prescrivevano il medicinale ai minori, ma ora, per la prima volta, la Fda ha riconosciuto che il Prozac permette di ottenere buoni risultati anche con piccoli di appena otto anni di età.