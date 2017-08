Fattori climatici nella Medicina Cinese

Le condizioni climatiche possono essere causa di malattia nel momento in cui la costituzione di una persona si fa più vulnerabile. Questo avviene in particolare quando un individuo è più sensibile in relazione ad un dato organo interno: chi ha problemi di fegato, ad esempio, deve guardarsi soprattutto dal vento e dalle correnti d'aria; chi ha un sistema respiratorio sensibile deve evitare i climi eccessivamente secchi; chi soffre di problemi al cuore o all'apparato circolatorio deve fare attenzione al troppo calore così come chi è predisposto a problemi legati a reni o vescica deve stare attento al freddo. Non bisogna tuttavia intendere i fattori patogeni esterni in senso strettamente climatico: alcune infezioni da microrganismi o intossicazioni chimiche possono dare origine agli stessi effetti di un evento climatico aggressivo e pertanto essere trattati come tali, così come malattie batteriche o virali acute causate da agenti patogeni diversi possono generare uno stesso quadro clinico: in Medicina Cinese le malattie sono considerate in base alle manifestazioni che provocano e la terapia viene impostata contro lo specifico fattore aggressivo, al di là del microrganismo responsabile. Ogni stagione è caratterizzata da un particolare fattore legato al clima: la primavera dal vento, l'estate dal calore, la tarda estate, o quinta stagione, dall'umidità, l'autunno dalla secchezza, l'inverno dal freddo. Tuttavia i patogeni esterni veicolati dai vari fattori climatici si presentano generalmente molto più aggressivi quando compaiono al di fuori della loro stagione tipica, nella quale l'organismo è già naturalmente predisposto ad affrontarli. E' il caso ad esempio di tante problematiche influenzali che colpiscono quando un caldo improvviso compare in pieno inverno o, al contrario, un freddo inaspettato in primavera inoltrata. I sei fattori climatici si presentano frequentemente associati fra loro, come nelle sindromi da vento-freddo o umidità-calore, che tendono sempre a sviluppare calore, sottoforma di febbre o infiammazioni una volta penetrati nell'organismo. Questo avviene a causa del conflitto tra l'energia esterna tipica del clima e quella che il corpo utilizza per innestare la propria difesa. Loredana Filippi