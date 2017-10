Oroscopo finanziario febbraio 2013

Febbraio parte con cautela e pessimismo. I problemi della crisi stanno portando malessere e paura, sono difficili da risolvere e la sensazione diffusa può essere quella che, qualsiasi cosa si faccia, si rimanga sempre allo stesso punto. Questa sensazione nasce dal cattivo aspetto tra Giove, pianeta del senso positivo, e Nettuno, pianeta dell'immaginazione e della trasformazione lenta. Questa orbita si esaurisce nei primi giorni di febbraio, ma è possibile che gli effetti si sentano proprio nelle sue fasi finali. Giove presenta anche l'orbita positiva con Urano. Questa porta vitalità sociale, soluzioni creative ed efficaci e si protrae anche ad aprile. Due sono gli eventi astronomici di rilievo nel mese di febbraio: il primo la ripresa del moto diretto di Giove che, partito il 30 gennaio, durerà fino a novembre 2013; il secondo, la ripresa del moto retrogrado di Saturno che avviene il 18 febbraio e durerà fino al l'8 luglio 2013. Saturno retrogrado produce effetti di restrizione sociale ed inconcludenza, i suoi effetti non risolutivi potranno farsi sentire in modo più energico a maggio. Successivamente subentreranno le sue orbite positive con Nettuno per riportare serenità. Giove nella ripresa del suo moto diretto, favorisce la capacità di legiferare e affrontare i problemi nello spirito giusto. Nelle economie nazionali porterà soluzioni così anche i rapporti tra le nazioni potrebbero essere più distesi. Nel tema astrologico dell'Unione europea, lo stesso Giove transita nella nona casa, la quale rimanda esattamente ai rapporti internazionali e alle leggi. Giove, formando un'orbita negativa con Marte, indica che nei rapporti quotidiani le trattative sono difficili e a volte aggressive, ma il punto di arrivo, seppur con difficoltà, è positivo. Nel tema natale della Repubblica Italiana, per l'importante scadenza delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio, si possono leggere, a prescindere dal partito vincitore, difficoltà organizzative iniziali che rimandano alla mancanza di una direzione da prendere decisa e sicura. Il terreno è "paludoso" e richiede la necessità di mettere luce prima di muoversi. L'estate in Italia porterà i primi importanti risultati politici. In piccola sintesi: i risultati per i politici delle coalizioni maggiormente in gioco possono essere: Pierluigi Bersani riesce a non rimanere travolto dallo scandalo del Monte dei Paschi di Siena e recupera il suo elettorato; Mario Monti, avrà un risultato elettorale soddisfacente, ma seppur oculato nella scelta dei suoi collaboratori, da questi potrebbe avere sorprese. Silvio Berlusconi, molto operativo nella sua campagna elettorale, conosce i limiti della sua posizione attuale politica e sembra che non raggiunga il risultato voluto. Per quanto riguarda Beppe Grillo e la sua politica della trasparenza è possibile che venga recepita dagli italiani in modo favorevole, ma il risultato elettorale non pareggia l'alto obiettivo e la finalità sociale.