Fecondazione assistita: più nascite con la musica techno

Alcuni ricercatori della clinica sulla fecondazione assistita AltraVita di Mosca e della Moscow State University hanno scoperto che la musica techno favorisce la crescita embrionale e quindi la nascita di bambini in provetta. L'esperimento è stato condotto su un campione di 1516 ovuli in capsule di Petri, metà dei quali sono stati fertilizzati per 24 ore in una stanza silenziosa mentre l'altra metà in una camera che ha diffuso senza interruzioni, a 80 decibel, i mix A State of Trance del DJ olandese Armin van Buuren.

I risultati dello studio

Musica contro l'infertilità

Le vibrazioni della musica techno potrebbero creare condizioni simili a quelle del grembo materno subito dopo il concepimento. È possibile che le vibrazioni possano simulare alcuni di questi effetti agitando il medium di coltura, contribuendo a miscelare il fluido in cui è immerso l'embrione, diluendo sostanze chimiche potenzialmente dannose secrete dall'embrione e aumentando l'esposizione a sostanze nutritive importanti.