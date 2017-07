Feist – Look at what the light did now

Look at what the light did now Istruzioni per un uso soddisfacente: in primis la cosa forse più facile, e cioè occorre amare indiscutibilmente questa bravissima cantante canadese, residente a Parigi e proveniente dall'universo indie del giro Broken Social Scene, portata all'attenzione qualche anno fa da un brano accattivante (Mushaboom) e successivamente catapultata nel mainstream dopo che un'altra canzone (1,2,3,4) è stata scelta per fare da commento musicale a un commercial dell'iPod nano. Occorre amare le sue canzoni, il suo stile, il suo approccio. In caso contrario, l'autoindulgenza del documentario che vedrete vi potrebbe risultare perfino insopportabile. Superato questo step, è necessario essere curiosi per ciò che muove, dal di dentro, un'artista come lei verso la realizzazione di un sogno: dal primo pensiero, cioè concepire un album (The Reminder, 2007) che risulterà poi meritatamente fortunato, a condividerne le sorti, accudirlo, portarlo in giro, idealizzarlo all'ennesima potenza espandendone il potenziale creativo nella dimensione live, maniacalmente programmata. Chi si aspetta quindi di assistere a un documento live di Feist al completo è preferibile che si astenga, almeno per questa volta: sono solamente 5, infatti, i brani proposti in tale dimensione. La videocamera ci propone invece un percorso decisamente più affascinante e originale facendoci seguire Leslie, attraverso le sue confidenze e i filmati in flashback, in tutte le fasi del processo creativo e realizzativo dell'album, entrando nel merito di ogni piccolo dettaglio, videoclip compresi (tutti presenti anche nella versione editata), così come nelle geniali soluzioni di visual art concepite con grande accuratezza e rappresentate da semplici, affascinanti ed efficaci ombre cinesi. In questa dimensione di complicità, il godimento è assoluto e l'operazione si rivela tutt'altro che l'ennesimo supporto disponibile per un cross selling dopo l'acquisto di un disco. Oltre al documentario, molto interessanti sono anche le performance segrete al Living Lantern di Toronto, il rap con l'amico Chilly Gonzales (determinante nella realizzazione del lavoro) e i due "corti" diretti da Kevin Drew e Anthony Seck. La full immersion nell'universo-Feist prosegue piacevolmente anche nel cd audio che completa la confezione: a fianco dei 13 brani tratti dalla colonna sonora, qualche spiazzante sorpresa, come due belle versioni della title track (un solo e un duetto) e alcune rivisitazioni al pianoforte dei migliori brani dell'amica da parte di Gonzales. Pier Angelo Cantù