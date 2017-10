Ferrari 458 Italia. La primadonna ecosportiva

Aria di novità a Ginevra per Ferrari. All'81esimo salone internazionale dell'auto, oltre alla prima Ferrari a forma di utilitaria - la FF - viene presentata la 458 Italia, una novità con livrea gialla e attitudini verdi, con le emissioni di CO2 più basse della categoria. Con l'adozione del "pacchetto" Hele (High Emotions Low Emissions) le emissioni di CO2 si riducono a soli 275 gr/km. Senza Hele, il valore sarebbe intorno a 310 gr/km. Un taglio di ben il 15% sul ciclo omologativo europeo combinato, che nell'uso effettivo - secondo le stime della casa - può arrivare al 20%. Hele è un insieme di soluzioni tecniche coordinate tese a ridurre consumi energetici ed emissioni, già presentato sulla Ferrari California al Salone di Parigi lo scorso ottobre. Il sistema comprende un meccanismo start&stop in grado di riavviare il propulsore in soli 230 millesimi di secondo e dispositivi di controllo più efficienti di ventole di raffreddamento, pompa benzina e compressore del climatizzatore. La Ferrari 458 Italia conquista così un alloro forse più importante rispetto agli oltre 20 premi già tributati da varie riviste al mondo: è la vettura sportiva con il più basso livello di emissioni. 275 gr/km di CO2, in assoluto, possono sembrare... non pochi. In effetti, è il triplo di una Toyota Prius 2011, che emette 89 gr/km. Ovvero, ogni volta che si mette in moto una Ferrari 458 Italia, è come se si avviassero tre auto ibride. Ma, come valore relativo, è interessante. Sia in rapporto con le altre vetture del segmento - con emissioni che superano i 400 gr/km - sia in rapporto al fatto che questo genere di vetture macina un chilometraggio annuo limitato. Mentre berline ed utilitarie possono totalizzare decine di migliaia di chilometri all'anno, tra città ed autostrada, è raro che le berlinette sportive vengano impiegate in uso quotidiano, intensivo, che vada molto oltre le sgroppate domenicali. Il canto del cigno di Lowie Vermeersch. Questa Ferrari 458 Italia Hele è l'ultima creatura del design director belga che da pochi giorni ha rassegnato le dimissioni da capo dello stile Pininfarina, per approdare a una major automobilistica. Da 12 anni nella griffe italiana, ha sempre mostrato una spiccata propensione allo studio di veicoli a carburanti alternativi, il cui frutto più appariscente è stato il concept B0 svelato al salone dell'auto di Parigi 2008.