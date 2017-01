Da Bruce Springsteen a Stevie Wonder: tante le star alla festa di addio di Obama

Venerdì scorso Barack e Michelle Obama hanno salutato la Casa Bianca con un party d’addio che rimarrà nella storia. Gli artisti che nel corso degli anni hanno dato il proprio appoggio al presidente uscente sono stati tantissimi e l’ultimo evento pubblico della famiglia Obama non poteva non essere gremita di star della musica e dello spettacolo. Tra questi Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Solange Knowles, Chance the Rapper, John Legend, Usher, the Roots e anche Paul McCartney per quanto riguarda il mondo della musica.

The sound check of life... Was truly the ultimate, ultimate honor. Can't even put into words. Really. We will miss your excellence, your grace, and the phenomenal legacy you have let us all share. #obamaout🎤 Una foto pubblicata da Solange (@saintrecords) in data: 7 Gen 2017 alle ore 09:11 PST

Avrò la possibilità di ringraziarvi per questo incredibile viaggio, di celebrare con voi tutti i singoli modi con cui avete cambiato questo Paese in meglio negli ultimi otto anni e di offrirvi alcune riflessioni sul futuro del nostro Paese.

Il presidente Barack Obama e la moglie Michele. Foto by Ralf-Finn Hestoft/Corbis via Getty Images.