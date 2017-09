Festa de la semilla!

L'occasione è stata celebrata con la "Festa de la semilla" (sementi), con la richiesta che l'ONU dichiari ufficialmente le sementi patrimonio dell'umanità, per preservare l'esistenza della biodiversità agroalimentare e per evitare le eccessive speculazioni delle grandi industrie del settore (OGM, brevetti, monopoli dei mercati). Ci hanno riservato una calorosa accoglienza, con una singolare "rappresentazione teatrale" all'aperto, sulla vita che scaturisce da semi, terra e acqua, seguita dallo "scambio dei semi" con rappresentanti di 2 paesi per continente (coorganizzato con Via Campesina, rete diffusa in tutto il mondo). In un'occasione così formale non potevano ovviamente mancare i discorsi dei personaggi (Josè Bové, Aleida Guevara - figlia di Che Guevara n.d.r. -). Importante l'intervento di uno dei neoministri del governo Lula, che ha mostrato un'attenzione concreta del governo verso la riforma agraria e, con la sua presenza ha definitivamente legittimato l'insediamento. Interessante e inaspettato l'intervento di un rappresentante della FIOM italiana, che ha legato diritti, rivendicazioni e lotte dei contadini con quelli dei lavoratori dell'industria. Da notare che a fine giornata è arrivato anche Noam Chomskj, che ha parlato facendo un parallelo con la situazione agraria in Colombia in cui è appena stato. Poi, con un'organizzazione impeccabile, ci hanno offerto un ottimo pranzo con lunghissime tavolate sotto le piante (l'immancabile churrasco, ma con gli animali del loro allevamento); quindi una visita guidata all'insediamento (sotto un sole cocente). L'insediamento "30 de majo" e' stato occupato circa 12 anni fa su terreni dello stato, parte di una smisurata colonia penale agricola; dopo alcuni anni problematici, già da qualche tempo gli abitanti hanno raggiunto un accordo col governo e possono vivere in pace. 45 famiglie occupano un terreno di 850 ettari; la suddivisione è collettiva, la gestione in parte collettiva (circa metà delle famiglie riunite in una cooperativa), in parte individuale. Coltivano mais, riso, verdure, allevano bovini, maiali, pesci, producono latte e uova (alcune cifre: 6 tonnellate di maiale ogni tre settimane, 1250 galline); il tutto in un ordine e pulizia sorprendente. Vendono parte della produzione al mercato della città vicina. Le abitazioni sono in un'area raccolta, con i servizi comuni, tra cui la scuola e la cucina. In generale vivono discretamente, decisamente meglio del resto dei contadini brasiliani. E questo non è determinato solo dall'autogestione: la grande organizzazione del Movimento Sem Terra permette lo scambio di tecniche di produzione, cultura e anche coscienza politica, aspetti questi fondamentali per contadini provenenti dagli strati più poveri e meno acculturati della popolazione. La Delegazione del Consorzio Ctm altromercato a Porto Alegre 2003: Giovanni Bridi Giorgio Dal Fiume Stefano Magnoni Paolo Morini (Chico Mendes Milano) Maurizio Ricci (Chico Mendes Milano) Roberto Barbiero (Mandacarù Trento)