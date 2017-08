Festambiente 2017, il festival dell’ecologia di Legambiente nel cuore della Maremma

Agosto, e il pensiero va subito alle vacanze, alla voglia di svago e leggerezza. Festambiente, il festival nazionale di Legambiente, è il posto giusto dove staccare la spina e ricaricarsi di nuovi stimoli. Dal 4 al 15 agosto a Rispescia, in provincia di Grosseto e nel cuore della Maremma, Legambiente vi accoglierà in una cittadella ecologica tra buona musica, ottimo cibo biologico e a chilometro zero, eventi culturali, cinema all’aperto, mercatini, spazi espositivi e “la città dei bambini”, un piccolo regno magico e pieno di sorprese. Tutto si svolge in un’area di tre ettari profumata di essenze mediterranee alle porte del parco della Maremma in una cornice spettacolare e rilassante.

Un festival per pensare a un futuro sostenibile

Il programma musicale e teatrale di Festambiente 2017

Un festival all'insegna dell'ecologia e del buon vivere