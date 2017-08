FESTIVAL CINEMAMBIENTE 11^ edizione

Fondato e diretto da Gaetano Capizzi e organizzato dal Museo Nazionale del Cinema, CinemAmbiente è il più importante festival di cinema a tematica ambientale in Italia. 115 film da 21 paesi, per raccontare l'ambiente e l'uomo nel suo rapporto con la natura, i suoi simili, gli oggetti che fabbrica e ciò che coltiva. E poi incontri, mostre, aperitivi letterari, workshop e dibatti per immaginare insieme un nuovo modello di vita ecosostenibile. Ecokids, Doc Internazionali, Doc Italiani, Cinema di Animazione, Panorama, Ambiente e Diritti e Ambiente e Lavoro, sono le sezioni di questa undicesima edizione in cui si parlerà di ethical living, come testimoniato da Leo Hickman, figura di riferimento dell'ambientalismo internazionale e in questo caso Presidente di Giuria, di nucleare, attraverso l'analisi scientifica delle le possibili conseguenze, del rapporto con il regno animale, di acqua, risorsa preziosa e non alla portata di tutti, di ecodesign, nell'anno in cui Torino è capitale mondiale del design e in occasione dell'anno polare internazionale il popolo Inuit sarà chiamato a testimoniare lo stato del pianeta. Molte le collaborazioni (Inail, Amnesty International) e le televisioni coinvolte (Rai, Current Tv, Discovery Italia, MTV, Nickelodeon) e molte saranno le presenze importanti confermati al momento i registi -con film in concorso- Silvio Soldini, Daniele Segre e Guido Chiesa e la diva hollywoodiana Daryl Hannah a testimonianza dell'attenzione diffusa intorno alla situazione ambientale. LifeGate Radio è lieta di essere media partner del Festival CinemAmbiente e di supportarne la mission che mira a veicolare i valori della tutela ambientale e dell'eco-sostenibilità attraverso l'arte e la cultura.