Festival del Cinema Africano

I film proposti non hanno la tecnologia del cinema hollywoodiano, ma hanno la grande forza della creatività e sono firmati da giovani che hanno dato vita a un nuovo corso, quello del sorriso e del pensiero. 'Mooladè', un film di Sembene Ousmane, ambientato in un villaggio africano, è la storia di Collé Ardo, donna che coraggiosamente combatte contro l'infibulazione per le ragazze del villaggio. 'Ouga Saga' di Dani Kouyaté del Burkina Faso ironizza sulle velleità americanizzanti dei giovani di Ouagadougou e sui loro mille espedienti per sopravvivere in un Paese senza futuro. 'I love cinema' dell'egiziano Ossama Fawzi è la storia di un bimbo innamorato del grande schermo, quasi "la versione africana del nostro 'Nuovo cinema Paradiso'. 'O heroi' dell'angolano Zezè Gamboa è la lotta di un reduce che ha perso una gamba e riesce a ottenere una protesi, un film sulla guerra, sulla voglia di ricominciare, girato per le strade, i bar, le case di Luanda piene di colore e di gioia.