Festival della musica Rock e Pop

Parte la prima edizione del Festival della musica Rock & Pop, kermesse musicale promossa dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Cinisello Balsamo con il proposito di promuovere le potenzialità musicali del territorio e di mantenere vivo l'interesse nei confronti della musica di qualità. Si comincia giovedì 18 settembre 2008 con Osanna e David Jackson: una band di formazione partenopea degli anni '70, considerata una delle più originali del rock progressive in Italia. Le loro esibizioni sono un mix di musica e teatralità mediterranea, con i suoi colori, trucchi e costumi. Nel 2008 gli Osanna tornano con una formazione rinnovata e collaborano con gruppo David Jackson, definito il Van Gogh del sassofono. Venerdì 19 settembre 2008 è la volta dei Sulutumana e di Folco Orselli, reduce dal successo alla XIX edizione Musicultura (ex Premio Recanati), dove ha spopolato con la sua "L'amore ci sorprende" aggiudicandosi il premio della critica e il premio come miglior testo, conquistando anche il pubblico che lo ha consacrato come vincitore assoluto del celebre concorso nazionale. La rassegna si chiude sabato 20 settembre 2008 con Elliott Murphy. Si tratta di un grande cantautore americano di New York, considerato come uno degli eredi di Bob Dylan. E' stato uno dei maggiori poeti del rock, alla pari del suo fraterno amico Bruce Springsteen e di Patti Smith, ma anche interprete dei più importanti brani blues. Nelle sue serate Murphy scatena la magia di un crescendo di emozioni eseguendo cover blues e brani rock. Opening act di Elliott Murphy il cantautore canturino Andrea Parodi, che aprirà la serata con il suo mix musicale che unisce la tradizione cantautorale italiana con sonorità rock e folk. Location: B2 Palace presso NovoVillage, via Matteotti - Cinisello Balsamo. L'ingresso è gratuito con consumazione obbligatoria. Inizio concerti: ore 21:00 Per informazioni: Ufficio Cultura tel. 02 66023501