Festival della Scienza a Roma!

La società contemporanea sembra fare appello alla comunità scientifica solo di fronte a crisi sanitarie internazionali o a casi di pubblico dominio che pongano interrogativi sul piano etico, come è accaduto per l'eutanasia dell'americana Terri Schiavo o per il referendum sulla fecondazione assistita. In Italia, inoltre, assistiamo a un fenomeno in continuo aumento, la cosiddetta "fuga dei cervelli": secondo i dati che il Censis aveva presentato già nel 2002, all'epoca 2.600 ricercatori italiani lavoravano in università straniere, spinti dalla possibilità di carriera e dalla mancanza di investimenti statali nella ricerca scientifica. Nel nostro paese, infatti, non c'è ancora una vera e propria cultura scientifica diffusa e interi settori di ricerca restano spesso sconosciuti al grosso pubblico perché considerati poco interessanti dal punto di vista divulgativo e comunicativo, con il risultato che le facoltà scientifiche vedono diminuire il numero degli iscritti anno dopo anno. Se pensiamo che in Francia sono attivi già da qualche anno i "Caffé delle scienze", luoghi di ritrovo aperti al pubblico dove si animano dibattiti su temi scientifici (un po' come avveniva per i Caffé letterari di inizio secolo), capiamo quanta strada dobbiamo ancora fare per avvicinarci a questo affascinante mondo: ecco perché le due manifestazioni che si terranno a Roma nei prossimi giorni sono importanti segnali di una rinnovata attenzione. La prima, il festival SconfinataMente, si svolgerà all'Auditorium dal 16 al 22 gennaio 2006, con un programma fitto di incontri e conferenze con importanti membri della comunità scientifica internazionale e del giornalismo italiano, ma anche di installazioni e spettacoli di danza ispirati dal "corto-circuito" fra arte e scienza. Il tema centrale dei dibattiti sarà la natura della mente, osservata sotto vari punti di vista: l'evoluzione della coscienza, i pericoli di manipolazione del nostro pensiero, il cervello e l'esperienza sensoriale (in particolare, il rapporto con colori, musica, linguaggio). A SconfinataMente troveranno spazio anche la rassegna di documentari e cortometraggi "Mi ritorni in mente" (tutti i giorni dal 17 al 22 gennaio) e la conferenza-spettacolo "Il pensiero della luce" del geologo e divulgatore scientifico Mario Tozzi (venerdì 20). La seconda manifestazione sarà il Festival delle Scienze, dal 1 al 10 febbraio 2006 al Teatro Palladium: in cartellone incontri con personaggi-chiave della ricerca degli ultimi anni, fra cui il vulcanologo ed ex-presidente della Protezione Civile Franco Barberi (giovedì 2 febbraio), il padre della pillola anticoncezionale Carl Djerassi (mercoledì 8), l'astronauta Umberto Guidoni (venerdì 10). Di grande attualità gli argomenti trattati nelle dirette dal teatro di "Radio3 Scienza": "A 30 anni da Seveso, a 20 da Cernobyl, a 10 da Dolly, quali sono oggi i limiti, i traguardi, le scommesse della scienza?". Olimpia Ellero Link utili: