Festival Internazionale del Film di Roma: obiettivo sull’ambiente

"Focus - Un occhio sul mondo" è il nome di una delle sezioni del Festival Internazionale del Film di Roma e in questa quarta edizione si occupa interamente di ambiente. Il programma è costellato di grandi eventi che coinvolgono tutti i linguaggi della contemporaneità, dall'arte, alla musica e al cinema. Un intento che è anche l'anima di questa sezione, ci spiega Gaia Morrione, la sua curatrice: "Focus è un pezzo forte del festival ed è molto amato dal pubblico. La scorsa edizione, alla serata inaugurale in Piazza Navona, c'erano 30.000 persone. È una sezione particolarmente adatta ai giovani perché trasversale". Gli incontri in programma vogliono proporre discussioni e possibili soluzioni a una delle questioni più gravi del XXI secolo. Ecco perché la scelta del tema "ambiente". "È un omaggio, una presa di coscienza e un atto dovuto - spiega Gaia Morrione - visto che a Copenhagen, a dicembre, c'è la conferenza sul clima. Bisogna parlare il più possibile di ambiente. In Italia non lo si fa ancora abbastanza". Ecco qualche indicazione sul programma. Quest'anno la serata inaugurale propone uno spettacolo «fantastico e sognante» studiato espressamente per lo storico giardino dell?Accademia di Francia, Villa Medici. L?evento che forse interpreta meglio lo spirito trasversale della sezione Focus è la mostra multimediale "Cape Farewell: artisti & cambiamento climatico", ospitata negli spazi espositivi dell?Auditorium. Cape Farewell è una fondazione inglese creata nel 2001 dall'eclettico artista/designer David Buckland con l'intento pionieristico di focalizzare l'attenzione sui cambiamenti climatici mescolando arte e scienza. Le opere esposte a Roma - fotografie, quadri, audio e video installazioni - sono proprio il risultato dell'esperienza vissuta durante una lunga serie di spedizioni all'Artico. Da segnalare, tra i tanti incontri che compongono il mega-evento, anche la presenza del brit-rocker Jarvis Cocker, frontman dei Pulp. Ad arricchire il programma non mancano i grandi protagonisti dell'impegno sociale a favore dell'ambiente. Gli ambasciatori della FAO insieme ad alcuni artisti, tra cui le cantanti Noa e Anggun, dedicano i loro incontri alla Giornata internazionale dell'alimentazione. Legambiente coglie l'occasione per individuare esempi di eco innovazione e comportamenti responsabili. Greenpeace racconta di deserti e desertificazione, Artico e Antartide, clima e riscaldamento globale. Domenica 18 ottobre è la giornata per la salvaguardia di un animale che speriamo non corra mai davvero il rischio di estinzione: la tartaruga. Alla proiezione del lungometraggio "L'Incredibile Viaggio della Tartaruga" seguirà un incontro con il regista Nick Stringer e l'attrice inglese Miranda Richardson, voce narrante del film. Per l'occasione diventa "verde" anche un'edizione speciale della tradizionale kermesse sulla creatività della pubblicità. "La notte dei pubblivori", infatti, dedica "l'abbuffata" di spot ai temi ambientali e sociali. Un buon segno e una testimonianza concreta e attuale, di come la tematica sia finalmente entrata nel quotidiano di ognuno di noi. La nottata "Eco-logic" parte dalle 24.00 del 17 ottobre: 100 minuti, per oltre 100 spot prodotti negli ultimi 20 anni. Insomma, non solo le tradizionali passerelle di attori e film in concorso. Quest'anno il Festival Internazionale del Film di Roma merita una visita anche per questa sua nuova e importante "anima verde". Valentina Gerig