Festival nel sole

Può succedere che sia proprio un concerto ad orientare la scelta della meta preferita per le ferie, soprattutto per i più appassionati di musica. Ecco una breve panoramica dei nostri preferiti.. Traffic - Torino Free Festival 8-12 luglio, Torino - Parco della Pellerina Si è affermato come uno dei maggiori eventi musicali gratuiti europei. Qui si punta più sulla musica d'autore e quest'anno il filo conduttore è il punk. Tra gli ospiti: Sex Pistols, Patti Smith, Afterhours, Gallows e Battles. Info: www.trafficfestival.com Ferrara sotto le stelle 1,9,12,13 e 15 luglio, Ferrara - Piazza Castello Per gli amanti della migliore musica "nuova" è un must, anche se richiederebbe un soggiorno di due settimana Ferrara per non perdersi nessuno Tra gli ospiti: Cat Power, The Raconteurs, Franz Ferdinand, Hercules And Love Affair, Interpol e dEUS. Info: www.ferrarasottolestelle.it Per tutti coloro che volessero fare una scelta decisa e monotematica non si possono non citare tre eventi che sono diventati ormai un'istituzione. Rototom Sunsplash Dal 3 al 12 luglio, Osoppo (Ud) - Parco del Rivellino Dal 1994 il più grande raduno reggae d'Europa e vanta un cast interminabile e d'altissima qualità. Tra gli ospiti: Inner Circle, Sud Sound System, Youssou N'Dour & The Super Etoile de Dakar, African Head Charge ft. Adrian Sherwood,Alpha Blondy & Solar System, Africa Unite e Almamegretta. Info: www.rototomsunsplash.com Umbria Jazz 11-20 luglio, Perugia e provincia Non solo jazz per il grande evento umbro Tra gli ospiti: R.E.M, Alicia Keys, Chaka Khan, Gary Burton e Pat Metheny, Herbie Hancock. Info: www.umbriajazz.com Pistoia Blues Dall'11 al 13 luglio Pistoia - Piazza Duomo e altre location Un grande cast oltre il blues Tra gli ospiti: Jethro Tull, Hot Tuna, Johnny Winter, Dickey Betts, Nine Below Zero, Deep Purple, Lenny Kravitz. Chi volesse approfittare per fare un bel viaggio: Fuji Rock Festival Dal 25 al 27 luglio, Naeba Ski Resort - Niigata (Giappone) Immersi in un'atmosfera unica, sulle montagne e lontano dalla città. Parole d'ordine: indipendenza, collaborazione e rispetto della natura. Info: www.smash-uk.com/frf08/index.html Calvi On The Rocks Dal 4 al 7 luglio, Calvi (Corsica) Location marina per uno dei "nuovi" festival europei dedicati al meglio del nuovo rock e della nuova dance. Tra gli ospiti Señor Coconut, 2manydjs, Zombie Zombie, Para One e Dirty Soundsystem Info: www.calviontherocks.com